Beyaz Saray, Trump-Putin Fotoğrafı Paylaştı

ABD BAŞKANI TRUMP VE RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN BİR ARAYA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde Trump, iniş yaptıktan sonra Putin’i karşıladı. İki liderin karşılıklı jestlerinin ardından ikili, aynı araçla görüşme salonuna geçti.

BARIŞ TEMASI ÖNE ÇIKTI

Beyaz Saray, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Trump ve Putin’in Alaska’nın Anchorage şehrindeki zirve öncesinde çekilmiş fotoğrafını paylaştı. İki liderin gülümseyerek poz verdiği fotoğrafın açıklamasında zirvenin “Barışın Peşinde” teması yer aldı ve ABD ile Rusya bayraklarının emojileri kullanıldı.

Beyaz Saray, Trump ve Putin’in havalimanına iniş yaptıktan sonra selamlaştıkları anı gösteren “Alaska 2025” yazılı bir platformda çekilen fotoğrafı da yayımladı. Bu fotoğrafın açıklamasında, “Başkan Donald J. Trump ve Başkan Vladimir Putin ile Alaska’da tarihi zirve.” ifadelerine yer verildi. Görüşmede Trump’a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik ederken, Putin’e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov katıldı.

Ateşkes Üzerine Açıklamalar

ABD Başkanı Trump, görüşme öncesinde yaptığı bir açıklamasında, “Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım.” sözlerini dile getirdi. Alaska’daki görüşmede, eğer Rusya-Ukrayna Savaşı’nı durduracak bir çözüm bulunamazsa Rusya’ya yaptırım uygulayacağını yineledi.