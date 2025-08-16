Beyaz Saray, Trump-Putin Fotoğrafı Paylaştı

KRİTİK GÖRÜŞME ALASKA’DA GERÇEKLEŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da oldukça önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde Trump, uçağından indikten sonra Putin’i karşıladı. İki lider arasındaki karşılıklı jestlerin ardından aynı makam aracına binerek görüşme salonuna geçti.

BARIŞ TEMASI GÜNDEMDİ

Beyaz Saray, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden, Trump ve Putin’in Alaska’nın Anchorage kentindeki zirvesinin başladığına dair bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, liderlerin gülümseyerek poz verdikleri bir fotoğraf yer aldı. Fotoğrafın açıklamasında zirvenin teması olan “Barışın Peşinde” ifadesi ile birlikte ABD ve Rusya bayraklarının emojileri kullanıldı.

TARİHİ BİR ZİRVE OLARAK TANIMLANDI

Beyaz Saray ayrıca, Trump ve Putin’in havalimanına iniş yaptıktan sonra birbirlerini selamladıkları anın yer aldığı “Alaska 2025” yazılı platformda çekilen fotoğrafı paylaştı. Bu fotoğrafın altında ise “Başkan Donald J. Trump ve Başkan Vladimir Putin ile Alaska’da tarihi zirve.” ifadesi yer aldı. Görüşmede Trump’a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik ederken, Putin’e de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov refakat etti.

AÇIKLAMALARDA GÜNDEM MADDESİ ATEŞKES

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında “Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım.” ifadelerini kullanmıştı. Trump, Alaska’daki bu görüşmede aynı zamanda Rusya-Ukrayna Savaşı’nı durduracak bir sonuç çıkmaması durumunda Rusya’ya yaptırım uygulayacağını yineletti.