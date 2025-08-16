Beyaz Saray, Trump-Putin Zirvesi Fotoğrafı Paylaştı

KRİTİK GÖRÜŞME ALASKA’DA GERÇEKLEŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde Trump, uçağından indirildikten sonra Putin’i karşıladı. İki lider karşılıklı jestlerde bulunduktan sonra aynı makam aracına binerek görüşme salonuna geçiş yaptı.

BARIŞ TEMALI PAYLAŞIM

Beyaz Saray, Trump ve Putin’in Anchorage kentindeki zirve başlamadan hemen önce çekilen fotoğrafını, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştı. Paylaşımda, iki liderin gülümseyerek poz verdikleri fotoğrafın altında zirvenin teması olan “Barışın Peşinde” ifadesi ve ABD ile Rusya bayraklarının emojileri kullanıldı.

TARİHİ ANLAR

Beyaz Saray, Trump ve Putin’in havalimanında selamlaştıktan sonra “Alaska 2025” yazılı platformda çektikleri bir başka fotoğrafı da paylaştı. Bu fotoğrafın açıklamasında, “Başkan Donald J. Trump ve Başkan Vladimir Putin ile Alaska’da tarihi zirve.” denildi. Görüşmeye Trump’ın yanında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katılırken, Putin’e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik etti.

Ateşkes Üzerine Değerlendirme

ABD Başkanı Trump, daha önceki bir açıklamasında, “Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım.” demişti. Trump, Alaska’daki zirvede, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı durduracak bir formül yaratılmaması durumunda Rusya’ya yaptırım uygulayacağını yinelemişti.