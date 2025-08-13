Beyaz Saray: Üçüncü Kişi Olmayacak

GÖRÜŞME YERİ VE TARİHİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki önemli buluşma, Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamaya göre Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleşecek. İki liderin bu üst düzey toplantısının, Beyaz Saray yetkilileri tarafından daha önce doğrulandığı gibi Cuma günü yapılması planlanıyor.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ KATILMAYACAK

Beyaz Saray, Putin ve Trump arasındaki görüşmeye üçüncü bir kişinin katılmayacağını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Bu görüşme başkan için bir dinleme çalışması” açıklamasında bulundu. Hızlı bir Rusya-Ukrayna ateşkesi beklenmemesi gerektiğinin altını çizen Leavitt, toplantıda yalnızca savaşın bir tarafının bulunacağını belirtti. Trump’ın amacının, “Savaşın nasıl sona erdirilebileceğini daha net anlamak” olduğunu ifade etti.

GELECEK PLANLARI

Toplantının ardından Trump’ın, Putin ile baş başa görüşeceği ve ileride Rusya’ya da gidebileceği belirtiliyor. Ayrıca, Trump, Zelenski’nin ileride Putin ile yapılacak başka bir toplantıya davet edilebileceğini de aktardı.