Beyaz Saray Zirvesinden Çıkan Dört Sonuç

KRİTİK BEYAZ SARAY ZİRVESİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaları sonlandırmaya yönelik önemli bir Beyaz Saray toplantısı tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Toplantıda dikkat çeken dört ana konu tartışıldı.

GÜVENLİK GARANTİLERİ

Anlaşmaya doğru atılan adımları değerlendiren ABD Başkanı Trump, Ukrayna için güvenlik garantileri sağlama sözü verdi. İngiltere’den Sky News’un aktardığı bilgileri paylaşan Trump, Ukrayna’ya belli şekillerde güvenlik garantileri verileceğini ifade etti, ancak bunların Amerikan askerlerini kapsayıp kapsamayacağını açıklamadı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bu güvenlik garantileri konusunda olumlu bir tavır sergileyeceğini belirtti ve “Sanırım Avrupa ülkeleri bu yükün çoğunu üstlenecek. Biz onlara yardım edeceğiz ve bunu çok güvenli hale getireceğiz.” dedi. Bu açıklamalar, Avrupa liderleri tarafından olumlu karşılandı. Ursula von der Leyen, ülkelerin NATO’nun 5. Maddesi benzeri güvenlik garantileri üzerinde çalıştıklarına değindi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Güvenlik garantilerinden bahsederken tüm Avrupa kıtasının güvenliğinden söz ediyoruz.” şeklinde konuştu.

ATEŞKES YERİNE BARIŞ ANLAŞMASI

Trump, Ukrayna’da bir ateşkesin gerekli olmadığını, denk bir ortamda barış anlaşması yapılabileceğini dile getirdi. “Ateşkes gerekmediğini düşünüyorum. Bu yıl yaptığım altı anlaşmaya bakarsanız, hepsi savaş halindeydi, benim ateşkesim olmadı.” diyen Trump, ateşkes fikrini sevdiğini, ancak savaş koşullarında barış anlaşmaları üzerinde çalışmanın daha faydalı olacağını vurguladı. Almanya Başbakanı Merz, “Hepimiz ateşkes görmek isteriz.” dedi. Merz, basındaki açıklamasında, “Ateşkes olmadan bir sonraki toplantının gerçekleşeceğini hayal edemiyorum, bu yüzden bu konu üzerinde çalışalım.” ifadesini kullandı. Trump daha sonrasında, gerekirse ateşkes yapılabileceğini ekleyerek, “Eğer ateşkes sağlayabilirsek, harika.” dedi.

ÜÇLÜ TOPLANTI İHTİMALI

Trump’ın en dikkat çekici açıklamalarından biri, Putin ve Zelenski arasında bir üçlü toplantı yapılacağına yönelikti. Zelenski böyle bir toplantıya hazır olduğunu belirtirken, Trump, Putin’in de hazır olduğunu ifade etti. Macron ise bu toplantının önemli olduğunu dile getirip, sonrasında dörtlü bir zirvenin gerekliliğine dikkat çekti. Ancak, Macron’un bu dörtlü toplantıda kimlerin yer alacağına dair söyledikleri belirsizliğini korudu. Trump, toplantıdan hemen sonra Putin ile iletişime geçeceğini belirtse de, toplantı esnasında Avrupa liderlerine de danışarak Rus lideriyle görüşmeye geçiş yaptı.

TOPRAK TAKASI TARTIŞMASI

Trump, Zelenski ve Avrupa liderleriyle yapılacak çok taraflı görüşmeler öncesinde, “Olası toprak takaslarını da görüşmemiz gerekiyor.” açıklamasında bulundu. Böyle bir takasın mevcut savaş hattını dikkate alması gerektiğini vurgulayan Trump, “Savaş bölgesi, şu anda oldukça açık olan savaş hatları ve müzakere pozisyonları anlamına geliyor. Aslında, bunları görmek çok üzücü.” şeklinde konuştu. Bu açıklama, Putin’in Trump ile Alaska’daki zirvede Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin kontrolünü ele geçirme talebinde bulunduğu iddialarının hemen ardından geldi.