Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten Organ Bağışı

MOTORLU TAŞIT KAZASI SONRASI BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Bafra ilçesinde motosiklet kazası geçiren Irak uyruklu Elias Naif Elias Nasır, tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Nakil Koordinatörlüğü ekipleri, Nasır’ın ailesiyle iletişime geçti ve organ bağışı konusunda görüşme gerçekleştirdi.

ORGAN BAĞIŞI VE NAKİL İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Ailenin olumlu yanıt vermesi üzerine gerekli birimlerle irtibat kurularak organların alınması için harekete geçildi. Donörden alınan kalp, Ankara’ya gönderilirken; karaciğer, böbrekler ve iki kornea Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine yönlendirildi.

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Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Recep Erik, konuya dair yaptığı açıklamada, Nasır’ın yoğun bakım süreci devam ederken ailesiyle görüşmelerinin ardından organ bağışını kabul ettiklerini belirtti. Erik, “Alıcılara şifa olsun, hastaya da Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.” dedi. Nasır’ın dayısı Meşal Gaip Hussein Nasır ise Türkiye’de 9 yıldır bulunduklarını ve burada iyilik gördüklerini ifade ederek, “Biz de buna karşılık göstermek istedik. Yeğenim için de hayır olsun istedik.” şeklinde sözlerini tamamladı.