Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tahliye Edildi

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 26 sanık hakkında ‘İhaleye fesat karıştırma’ ve ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme’ suçlarına yönelik tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Köseler’in ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma’, ‘Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Diğer 25 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan değişen sürelerde hapis cezası isteniyor.

DURUŞMA KARARLARI VE SAVUNMALAR

Bugün İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklar, 3. kez hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda, Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu. Toplam 26 sanık duruşmada savunmalarını gerçekleştirdi. Sanık ve avukatların savunmalarının ardından, duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tutukluluk halinin devamını önerdi. Tutuksuz sanık Yıldız Güneş’in ise tutuklanması talep edildi.

KÖSELER’DEN DAVA HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Mütalaaya karşı savunması istenen Alaattin Köseler, “Belediye 2012 ile 2022 yılları arasında hiç teftiş edilmedi. Ancak 2022 ile 2024 yılları arasında teftiş yapıldı. Bu dava siyasi değildir. Bunun altını çiziyorum. Bu davanın mevcut iktidarla bir ilgisi yoktur. Burada yer alan insanlarla da bağlantılı değildir. Fidan Gül konusunda, belirttiği detaylar taktiksel olarak doğrudur. Beykoz Belediyesi’ne doğrudan başkan yardımcısı atayamazdım. Önce müdürlük vermem gerekiyordu. Partimden, ‘Başkan yardımcısı olmazsa’ gibi telefonlar geldi. Ben de bu durumu değerlendirdim, yoğurt yiyişini gördükten sonra karar verdim” diye konuştu.

TÜM SANIKLARIN TAHLİYESİYLE DAVA ERTELEDİ

Duruşma heyeti, tüm sanıkların savunmalarını dinledikten sonra, dosya kapsamındaki tutuklu sanıklar arasında Alaattin Köseler’in de bulunduğu tüm sanıkların tahliye edilmesine karar verdi. Duruşmanın devam tarihi ertelendi.