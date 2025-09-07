Beykoz Belediye Başkanı Tekrar Tutuklandı

TAHLİYE İTİRAZI VE ÜST MAHKEME KARARI

Savcılık, dün tahliye edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine itiraz etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını reddetti. Ancak, üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklama talebinde bulundu. Bunun sonucunda, polisler Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’i evinden alarak yeniden cezaevine gönderdi.

Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tahliyesine de itiraz etti ve tutuklanmalarını talep etti. İtirazın gerekçesi olarak suçun vasıf ve mahiyeti ile delillerin tamamının toplanmamış olması gösterildi. Savcılığın itirazında, bu nedenle yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin yetersiz olabileceği iddia edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLİYOR

SÖZCÜ muhabiri Muratcan Altuntoprak, “18. Ağır Ceza Mahkemesi kararı bozdu. Beykoz Belediye Başkanı şu anda evinden alınarak yeniden cezaevine gönderiliyor” şeklinde bilgi verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine itiraz ederek tutuklanmasını talep etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını reddederken, 18. Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi kabul etti. Mahkeme heyeti, Köseler’in yeniden tutuklanmasına karar verdi ve hakim karşısına çıkan Köseler tutuklandı.