Beykoz Belediye Başkanı Yeniden Tutuklandı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI’NIN TAHLİYESİ İTİRAZ Edildi

Savcılık, önceki gün tahliye edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine itiraz etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi, bu itirazı reddetti, ancak üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklama talep etti. Polisler, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’i evinden alarak yeniden cezaevine götürdü. Savcılık, Alaattin Köseler’in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin de tahliyesine itiraz etti ve tutuklanmalarını istedi.

SUÇUN VASIF VE MAHİYETİ GEREKÇE OLARAK GÖSTERİLDİ

Savcılık, itirazında suçun vasıf ve mahiyetini ile delillerin tamamının toplanmamış olmasını gerekçe gösterdi. Bu bağlamda, adli kontrol tedbiri olarak uygulanan yurt dışına çıkış yasağının bu aşamada yetersiz kalacağı iddia edildi.

KÖSELER YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLİYOR

Sözcü muhabiri Muratcan Altuntoprak, “18. Ağır Ceza Mahkemesi kararı bozdu. Beykoz Belediye Başkanı şu anda evinden alınarak yeniden cezaevine gönderiliyor” şeklinde bilgi verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Köseler’in tahliyesine itiraz ederek tutuklanmasını talep etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını reddederken, 18. Ağır Ceza Mahkemesi bu durumu kabul etti. Mahkeme heyeti, Köseler’in yeniden tutuklanmasına karar verdi ve Hakim karşısına çıkan Köseler, tutuklanmış oldu.