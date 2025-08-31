Gündem

Beykoz'da Elektrik Çarpması Genç Öldü

Olayın Gelişimi

İstanbul’da gerçekleştirilen Beykoz Çayır Festivali’nde akrabasına dondurma satışı sırasında yardıma giden İbrahim B., dondurma standında bulunurken elektrik akımına kapıldı ve ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye hem polis hem de sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Sonuç

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim B., ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Ancak, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dondurma tezgahının sahibini gözaltına aldı.

Soruşturma ve Festivalin İptali

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Yaşanan bu olayın ardından festivalin iptal edildiği bilgisi edinildi.

