“Beykoz’da Villaya Kumarhane Baskını”

İSTANBUL’DA YASA DIŞI KUMAR OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’nün Ahlak Büro Amirliği, yasa dışı kumarın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda Beykoz’da 3 katlı bir villanın kumarhane olarak işlediğini belirledi. Villanın çevresinde takiplerini sürdüren polis ekipleri, çok sayıda kişinin villadan içeri girip çıktığını gözlemledi.

BASKIN VE PARA CEZALARI

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 5 Nisan tarihinde saat 02.00’de düzenledikleri baskında kumar oynadığı tespit edilen toplam 38 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilere, Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca toplam 351 bin 386 lira para cezası verildi.

KUMARHANE İŞLETMECİSİ ÜZERİNE ADLİ İŞLEM

Operasyonda kumarhaneyi işletmekte olan Y.K. hakkında da adli işlem başlatıldı. Kumarhanede yapılan aramada 586 adet oyun pulu ve 10 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.