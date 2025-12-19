Beylikdüzü’nde Çevre Kirliliğine Sert Önlem Alınıyor

beylikduzu-nde-cevre-kirliligine-sert-onlem-aliniyor

Beylikdüzü’nden TEMİZLİK UYGULAMASI

Beylikdüzü Belediyesi, çevre koruma, halk sağlığı ve kentsel estetiği sağlamak amacıyla yeni bir uygulamayı devreye aldı. 6 Kasım 2025’ten itibaren Beylikdüzü sınırları içinde cadde, sokak, park, yeşil alan ve kamuya açık alanlarda çöp atan kişi ve işletmelere 2 bin 953 TL tutarında idari para cezası verilecek.

YASAKLAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe giren “Çevre, Temizlik ve Görüntü Kirliliğine İlişkin Emir ve Yasaklar Yönetmeliği” doğrultusunda, belediye ekipleri denetimlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Denetimler sırasında işyerlerine; dış alanlarının temiz tutulması, evsel atıkların kapalı poşetler içinde belirlenen saatlerde çöp konteynerlerine atılması, halk sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde yapılması gerektiği hatırlatılarak tebligatlar yapılıyor.

CEZALARA DÜZENLİ UYGULAMA

Çevreyi kirleten, yere çöp atan ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere ve bireylere karşı ceza işlemleri uygulanmakta. Bu uygulama ile hem çevre sağlığının korunması hem de halkın yaşam alanlarının düzenlenmesi hedefleniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kırıkkale’de Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve minibüs çarpıştı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Beykoz’da Dron Destekli Trafik Denetimi Uygulandı

Beykoz'da drone ile yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 43 araç için toplamda 93 bin 183 lira ceza kesildi.
Gündem

Alkollü Sürücü Refüje Çıktı: Yaralı Minibüs Kazası

Gazipaşa'da bir minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Gündem

Bolu’da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı

Bolu'da bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada can kaybı olmadı, yalnızca maddi hasar oluştu.
Gündem

14 Yaşındaki Kız Çocuğu Balkondan Düştü

Aksaray'da bir 14 yaşındaki kız, 3. kattaki balkondan düşerek 2. kattaki bir dairenin balkonuna çakıldı ve ağır yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.