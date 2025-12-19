Beylikdüzü’nde Çevre Kirliliğine Sert Önlem Alınıyor

Beylikdüzü’nden TEMİZLİK UYGULAMASI

Beylikdüzü Belediyesi, çevre koruma, halk sağlığı ve kentsel estetiği sağlamak amacıyla yeni bir uygulamayı devreye aldı. 6 Kasım 2025’ten itibaren Beylikdüzü sınırları içinde cadde, sokak, park, yeşil alan ve kamuya açık alanlarda çöp atan kişi ve işletmelere 2 bin 953 TL tutarında idari para cezası verilecek.

YASAKLAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe giren “Çevre, Temizlik ve Görüntü Kirliliğine İlişkin Emir ve Yasaklar Yönetmeliği” doğrultusunda, belediye ekipleri denetimlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Denetimler sırasında işyerlerine; dış alanlarının temiz tutulması, evsel atıkların kapalı poşetler içinde belirlenen saatlerde çöp konteynerlerine atılması, halk sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde yapılması gerektiği hatırlatılarak tebligatlar yapılıyor.

CEZALARA DÜZENLİ UYGULAMA

Çevreyi kirleten, yere çöp atan ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere ve bireylere karşı ceza işlemleri uygulanmakta. Bu uygulama ile hem çevre sağlığının korunması hem de halkın yaşam alanlarının düzenlenmesi hedefleniyor.