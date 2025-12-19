Cezayirli Hasan Paşa Köşkü Kazıları Devam Ediyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki Mahmudiye köyü Kule mevkisinde, Troya Tarihi Milli Park alanı sınırlarında bulunan Cezayirli Hasan Paşa Köşkü’nde yürütülen kazı çalışmaları, Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Osman Uysal’ın bilimsel yönlendirmesi ve Troya Müzesi uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından devam ediyor. Hazineye ait 1106 metrekarelik alanda yer alan köşk ile çiftlik yapıları, Osmanlı dönemine dair önemli kalıntılar barındırıyor.

GÖZETLEME KULESİ VE YAPI KALINTILARI ORTAYA ÇIKARILDI

Köşkten günümüze ulaşan en belirgin yapı olan Hasan Paşa Kulesi, yaklaşık 12 metre yüksekliği ve kare planıyla göz dolduruyor. Taş duvarlı ve alçı sıvalı olan kulenin köşelerinde sekizgen gözetleme alanları yer alıyor. 2025 yılı kazı çalışmaları kapsamında kulenin güneyindeki alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarda, yapı kompleksine ait duvarlar, çevre duvarı, tonozlu giriş yapısı, taş döşeli yollar ve değişik mekanlar gün yüzüne çıkarıldı.

OSMANLI DÖNEMİNE AİT ÇOK SAYIDA BULUNTU

Kazı sırasında Osmanlı dönemine ait çeşitli buluntular, seramik parçaları, sikkeler, demir aksamlar, ithal seramikler, Maydos tuğlaları ve devşirme mimari kalıntılar ortaya çıktı. Elde edilen bu buluntular, yapının işlevi ile dönemsel kullanımı hakkında önemli bilgiler sağlıyor.

ÇANAKKALE, TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ

Kazı alanını ziyaret eden Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale’nin Türk denizcilik ve deniz savaşı tarihi açısından stratejik bir konumda olduğunu vurguladı. Osmanlı donanmasının ilk tersanesinin bu topraklarda kurulduğunu belirten Toraman, Cezayirli Hasan Paşa’nın burada şahsi bir çiftlik oluşturduğunu ifade etti.

BU MİRASI GELECEK NESİLLERE AKTARMAK GÖREVİMİZ

Tarihi eserlerin zamanla zarar gördüğünü dile getiren Vali Toraman, bu yapıların korunması ve yeniden canlandırılması gerektiğine dikkat çekti. Köşkün sadece kuleden ibaret olmadığını, etrafında bir yapı kompleksi bulunduğunu belirten Toraman, bu nedenle kazı çalışmalarının başlatıldığını vurguladı.

KAÇILAR ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA SÜRECEK

Çanakkale Valiliği ve İl Özel İdaresi’nin destekleriyle devam eden bu çalışmaların hızla sürdürüleceğini kaydeden Toraman, “Bu yıl zorlu koşullara rağmen yoğun bir çalışma yürütüldü ve çiftliğin avlusu ile ek alanları gün yüzüne çıkardık. Henüz kazı yapılacak başka alanlar mevcut. İnşallah önümüzdeki yıl da bu çalışmaları devam ettirmeyi planlıyoruz” dedi.