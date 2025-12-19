Taipei Metrosunda Sis Bombası ve Bıçaklı Saldırı

Yerel saatle 17.30 sularında Taipei’de bir metro hattının ana istasyon çıkışında gerçekleşen saldırıya dair yetkililer, saldırganın önce sis bombası patlatarak büyük bir panik yarattığını, ardından elindeki bıçakla rastgele şahıslara saldırdığını aktardı. İlk belirlemelere göre, bu saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNE KAÇIŞ

Polis ekiplerinin olay yerine yönlendirilmesinin ardından kaçmaya çalışan 27 yaşındaki Chang Wen adlı şüphelinin, hemen yanındaki bir alışveriş merkezine girdiği kaydedildi. Saldırganın 5. kata çıkarak burada da kişilere saldırmaya devam ettiği belirtildi. Chang’ın daha sonra 5. kattan atladığı, ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybettiği ifade edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Saldırının ardından metro istasyonu ve çevresinin güvenlik çemberine alındığı, ayrıca bölgeye 200’den fazla güvenlik personelinin gönderildiği belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı ve güvenlik güçlerinin, şüphelinin evinde yaptığı aramada molotof kokteylleri bulduğu ifade edildi.

ASKER KAÇAĞI OLDUĞU AÇIKLANDI

Taoyuan Bölge Savcılığı Ofisi’nden gelen açıklamada, Chang Wen’in, askerlik hizmeti için gerekli yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi. Adres değişikliği bildirmediği için celp belgesinin kendisine ulaşmadığı, dolayısıyla asker kaçağı olduğu vurgulandı. Savcılık, Chang hakkında askerlik hizmetiyle ilgili yasal mevzuatı ihlal ettiği sebebiyle daha önce tutuklama kararı çıkardığını duyurdu.