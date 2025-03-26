Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Adliyede

İNAN GÜNEY’İN İFADESİNE BAŞLANIYOR

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade vermek amacıyla Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Savcılık katına çıkan Güney’in ifadesinin alınmasına başlanacak.

SORUŞTURMANIN TEMELİ VE SUÇLAMALAR

Güney’in ifadesinin alınacağı soruşturma, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nde hile yapıldığı iddialarına yöneliktir. Savcılık, kongreye hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Güney, bu soruşturma kapsamında şüpheli durumundadır. İl kongresinde yapılan seçimde Özgür Çelik, Cemal Canpolat’a karşı kazanarak il başkanı olmuştu.

DELEGE PAZARLIĞI İDDİALARINA CEVAP

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e ait olduğu öne sürülen ve seçimde delege pazarlığı yapıldığına dair bazı ses kayıtları sosyal medyada yayımlanmış, Güney bu kaydın kendisine ait olmadığını belirtmiştir. Güney, “İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir” açıklamasında bulundu.

İNAN GÜNEY KİMDİR?

İnan Güney, 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Beyoğlu Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Bu seçim sonucunda Beyoğlu, 26 yıl aradan sonra CHP’li bir belediyenin yönetimine geçmişti. Güney, 1977 Sivas doğumludur. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni tamamladıktan sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında tamamlayan Güney, “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı tez üzerinde çalışmıştır. 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği yapan Güney, 2020-2022 yılları arasında da CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticisi olarak görev yapmıştır. Mali müşavir olan İnan Güney, ailesiyle birlikte Beyoğlu’nda elektrik malzemesi ithalatı-ihracatı yapan şirketlerin yöneticiliğini üstlenmiştir.