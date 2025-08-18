Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İBB soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 44 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. Savcılık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 20 kişinin tutuklanmasını, 24 kişinin ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalar, daha önce İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu isimleri kapsamaya devam ediyor.

GÖZALTINA ALINMALAR VE SORUŞTURMA AŞAMALARI

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 44 kişi, 15 Ağustos Cuma günü gözaltına alındı. Soruşturma dahilinde bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte toplam sayı 45’e yükseldi. Gözaltındaki 44 kişinin Emniyet’teki işlemleri sona erdi. Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülen kişiler, ardından adliyeye sevk edildi.

SAVCILIK AÇIKLAMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona dair şu açıklamayı yaptı: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat ONGUN kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.”

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde sıralanıyor: İnan Güney, Yiğit Oğuz Duman, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Sezer Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Özge Bağdatlı, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol ve Zekai Kırat.