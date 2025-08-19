Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İBB ile ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 44 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. Savcılık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 20 kişi için tutuklama talep etti, 24 kişi için ise adli kontrol tedbiri önerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dayanarak yapılan habere göre, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu isimler üzerindeki soruşturmalar devam ediyor.

GÖZALTI SAYISI ARTMIŞTI

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte toplamda 44 kişi, 15 Ağustos Cuma günü gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki kişi sayısı 45’e yükseldi. İlk operasyonda gözaltına alınan 44 kişinin Emniyet’teki işlemleri tamamlandı. Ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, sonrasında adliyeye sevk edildi.

İBB’DEKİ YOLSUZLUK SUÇLAMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona dair yaptığı açıklamada, “İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı olan Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 şüpheli ile 9 şüpheliyi kapsayan toplam 44 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

GÖZALTI KARARI VERİLENLERİN İSİMLERİ

Açıklamada, gözaltı kararı verilen şahısların isimleri şu şekilde belirtildi: İnan Güney, Yiğit Oğuz Duman, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Sezer Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Özge Bağdatlı, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.