Beyoğlu’nda Yangın: Çatıya Sığınan İki Kişi Kurtarıldı

Beyoğlu’nda bilinmeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın 1’inci katında yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, 1’inci katı tamamen sardı.

PATLAMALAR PANİK YARATTI

Yangın sırasında çeşitli patlamalar meydana gelirken, iddialara göre üst kattaki iki kişi dumandan etkilenip çatıya sığındı. Mahalle sakinlerinin yardımıyla çatıya çıkan iki kişi kurtarıldı.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen iki kişi, sağlık kontrolleri için en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Yangının olduğu 1’inci katta herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yangın söndürüldü.