Beyoğlu’nda Yangın: Çatıya Sığınan İki Kişi Kurtarıldı

beyoglu-nda-yangin-catiya-siginan-iki-kisi-kurtarildi

Beyoğlu’nda bilinmeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın 1’inci katında yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, 1’inci katı tamamen sardı.

PATLAMALAR PANİK YARATTI

Yangın sırasında çeşitli patlamalar meydana gelirken, iddialara göre üst kattaki iki kişi dumandan etkilenip çatıya sığındı. Mahalle sakinlerinin yardımıyla çatıya çıkan iki kişi kurtarıldı.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen iki kişi, sağlık kontrolleri için en yakın devlet hastanesine kaldırıldı. Yangının olduğu 1’inci katta herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yangın söndürüldü.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

2026 Yılında Plastik Poşet Ücreti 1 Lira Olacak

Plastik poşet ücretleri, 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi. Çevre ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atıldı.
Gündem

Kar Ve Tipi Nedeniyle Doğu Anadolu’da Ulaşım Aksadı

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı, şehirlerde yaşamı aksattı. Kars, Ağrı, Iğdır ve Van gibi yerlerde vatandaşlar zorluklar yaşadı. Kar manzaraları dikkat çekiyor.
Gündem

Kuvvetli Kar Yağışı Ve Rüzgar Uyarısı Geldi

Soğuk hava ve kar yağışı Türkiye genelinde devam edecek. Meteoroloji, 10 il için kar yağışı uyarısı yaptı. Ayrıntılar ise günlük hava tahmin raporunda yer aldı.
Gündem

İstanbul’da Alkollü Sürücünün Dehşet Verici Kazası

Sultanbeyli'de alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Silah Ve Uyuşturucu Ticareti Yapan 16 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 16 kişi gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.