Bıçaklayan Eski Eşini Mahallelinin Elinden Aldı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Tuğba H. henüz yeni boşandığı eski eşi Tuncay A. (37) tarafından sokak ortasında çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Olay anını gören mahalle sakinleri, Tuncay A.’yı sopalarla linç etmeye çalıştı.

POLİS MÜDAHALESİ VE KADININ DURUMU

Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığın elinden Tuncay A.’yı kurtarmak için havaya ateş açarak müdahale etti ve Tuncay A.’yı gözaltına aldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı olan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Kadın ile ilgili yapılan açıklamalara göre, durumu ciddiyetini koruyor ve yoğun bakıma alındı. Tuğba H.’nın yaşadığı çirkin olayın arka planında, “O benim çocuklarımın babası” sözleri dikkat çekti.