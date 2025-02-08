Bıçaklı Saldırganın İfadesi: Aniden Karar Verdim

OLAYIN GERÇEĞİ

Dün saat 12.00 civarında Bağcılar Caddesi’nde bir saldırı gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bir şahıs meydanda park halinde bulunan devriye polis aracını açarak içindeki polis memurlarına bıçakla saldırdı. Bu saldırıda kadın polis memuru F.İ. ve polis memuru M.E.K. yaralandı. Yaralı iki polis memurunun hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi Hayrullah B.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyet işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen Hayrullah B., çıkarıldığı Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Hayrullah B.’nin saldırgan davranışının nedenine ilişkin yaptığı açıklamada, “Polislere saldırmaya o an karar verdim” dediği öğrenildi.