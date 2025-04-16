Biden’dan Trump’a Şiddetli Suçlama!

JOE BIDEN’IN KAMUOYLUNA DÖNÜŞÜ

Eski ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan 2025 tarihinde Chicago’da gerçekleştirilen “Engelliler için Savunucular, Danışmanlar ve Temsilciler” konferansında, başkanlığı devrettikten sonra ilk kez kamuya çıktı. Biden, yapmış olduğu konuşmada Donald Trump yönetiminin Sosyal Güvenlik İdaresi’ni (SSA) hedef alan politikalarını eleştirirken, bu kurumun “soygun” amacıyla zayıflatıldığını iddia etti. “Milyarderlere ve büyük şirketlere büyük vergi indirimleri sağlamak için” ifadesiyle Trump yönetiminin SSA’ya “balta vurarak” zarar verdiğini belirtti. Konuşmasında, aralarında deneyimli çalışanların yer aldığı 7 bin kişinin işten çıkarıldığını ve daha fazla çalışanın işine son verilmesinin planlandığını aktardı. Biden, Trump yönetiminin 100 günden kısa bir süre içinde “çok fazla zarar ve yıkıma” yol açtığını vurgulayarak, SSA’nın zayıflatılmasının arkasındaki sebebi açıkladı: “Neden soymak istiyorlar? Milyarderlere ve büyük şirketlere büyük vergi indirimleri sağlamak için.”

SSA’DAKİ İŞTEN ÇIKARMALAR

Biden’ın konuşmasında bahsettiği SSA’daki işten çıkarmalar, Trump’ın göreve geldiği anda Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) aracılığıyla başlattığı federal iş gücü azaltma politikalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar, ülke genelinde sendikalar ve kuruluşlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Bu durum, Trump hükümetine karşı çeşitli davaların açılmasına yol açtı. Ayrıca, 18 Şubat 2025 tarihlerinde SSA Başkan Vekili Michelle King, DOGE’nin kurumun veri tabanına erişim talebi üzerine görevinden istifa etti.

TRUMP YÖNETİMİNDEN CEVAP

Trump yönetimi, Biden’ın eleştirilerine SSA’nın resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla yanıt vererek, iddiaların “yalan” olduğunu iddia etti. Yönetim, Trump’ın Sosyal Güvenlik programını koruma taahhüdünde bulunduğunu ve vergi indirimleriyle değil, programın verimliliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.