“Biden’ın ‘Çöp’ İfadesi Stenografi Ofisini Tahrik Etti”

TEPKİ GÖSTERİLDİ

ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump’ın destekçilerini ‘çöp’ olarak tanımlamasının ardından Beyaz Saray Basın Ofisinin bu ifadeyi ‘destekçinin çöpü’ şeklinde değiştirmesi Stenografi Ofisi tarafından eleştirildi. Associated Press’in ulaştığı ve isimlerinin gizli kalmasını isteyen iki Beyaz Saray yetkilisinden aldığı bilgilere göre, Stenografi Ofisi yetkilisi, Basın Ofisinin Biden’ın konuşma metninde gerçekleştirdiği değişimi “protokol ihlali” olarak değerlendirdi. Beyaz Saray Basın Ofisinin bağımsız bir şekilde transkripti revize etme yetkisini taşımadığına dikkat çekildi. E-postada, “Ulusal arşivlerimizde yer alan Stenografi Ofisinin bu transkripti, artık Basın Ofisi tarafından düzenlenen ve halka açıklanan sürümle farklı.” denildi.

BASIN OFİSİ’NE ELEŞTİRİ

Basın Ofisi’nin Biden’ın yaptığı hata üzerine durumu düzeltmek amacıyla Stenografi Ofisinden onay almadan kendi versiyonunu internet sitesinde yayımladığı ifade edildi. E-postada, “Eğer bir yorumda farklılık mevcutsa Basın Ofisi, transkripti geciktirmeyi seçebilirdi ancak bağımsız olarak düzenleme yapamaz.” değerlendirmesi yer aldı. Stenografi Ofisi yetkilisi, konuyla ilgili duyduğu rahatsızlığı Beyaz Saray İletişim Koordinatörü Ben LaBolt’a gönderdiği bir başka e-postayla belirtti. “Acil durumdan bağımsız olarak, transkriptlerimizin doğru ve geçerli olması için düzenleme, onay ve yayımlama süreçlerinde tutarlı bir protokole bağlı kalmamız çok önemli.” ifadelerinde bulundu.

BİDEN’IN ÇÖP GAFI VE YANSIMALARI

Biden’ın “çöp” ifadesini kullanması, Trump’ın mitinginde komedyen Tony Hinchcliffe’ın Porto Riko’yu “yüzen çöp adası” şeklinde tanımlamasının ardından gündeme geldi. Bu bağlamda, ABD basınında Biden’ın, “Burada gördüğüm tek çöp onun destekçileri. Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır. Yaptığımız her şeye tamamen aykırı.” şeklinde konuştuğu kaydedildi. Ayrıca, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates’in paylaştığı konuşma dökümüne göre Biden, “Burada gördüğüm tek çöp onun destekçisine aittir. Onun Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır.” yorumunu yaptı.