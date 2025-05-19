Biden’ın Kanser Teşhisi Hakkında Tartışmalar Var

İLERİ EVRE PROSTAT KANSERİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

ABD’nin eski başkanı Joe Biden’a, görevi bıraktıktan birkaç ay sonra prostat kanseri teşhisi konulmuş olması ve hastalığın ileri evrede bulunması, kamuoyunda önemli tartışmalara yol açtı. Uzmanlar, prostat kanserinin bu hızlı yayılan “agresif” formunun daha erken tespit edilememiş olmasını “akılalmaz” bir durum olarak değerlendiriyor. Daily Mail gazetesine göre, Amerika’nın önde gelen hekimleri ve tıp uzmanları, Biden gibi bir politikacıya ileri evrede prostat kanseri teşhisi nasıl konulabildiğini sorgulamaya başladı. 50 yaş üzerindeki erkeklere rutin kan testleri yaptığı takdirde, bu tür prostat kanserinin erken aşamada tespit edilebileceği ifade ediliyor.

BİDEN’IN KANSERİ VE PSA TESTİ

Yale Üniversitesi’nde profesör olan Dr. Howie Forman, “Bunun başkanlıktan ayrılması öncesinde izlenmiyor olması akılalmaz” diye açıklamada bulundu. Forman, Biden’ın yakalandığı kanser türünün “agresif” olduğunu göz önünde bulundurarak, eğer prostata özgü bir antijen testi yapılsaydı, “bu teşhisten önce” kanserin anlaşılabileceğini düşünüyor. Biden, Şubat 2024’te Demokrat Parti’nin başkan aday adayıyken doktoru Kevin O’Connor tarafından muayene edilmiş ve Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ndeki rutin muayenesinde “görev yapmaya uygun” olduğu bildirilmişti. Forman, Biden’ın “daha önce pek çok kez PSA testi yaptırmış olması” gerektiğini belirtiyor.

UZMANLARDAN ŞAŞKINLIK

Forman, Biden’ın yıllar içinde PSA değerlerine yönelip yönelmediğine dair sorgulamalar yaparak, 70 yaşından önce PSA değerlerinin sürekli normal olup olmadığını sorguladı. Biden’ın kanserinin kemiğe sıçrayarak metastaz yapmış olmasına dikkat çeken Forman, bu durumu da “garip” buluyor. Fox News kanalından Dr. Marc Siegel de Biden’ın teşhisinde bir karmaşa olduğunu belirtti. Siegel, Biden’ın prostat kanserinin fiziksel muayene sırasında fark edildiğini dile getirerek, “Çoğu zaman PSA değerlerinde artış görürüz” dedi.

Siegel, 50 yaş üzerindeki erkek hastalarına rutin olarak bu testin yapıldığını ve bir hastanın PSA değerlerinin yüksek çıkması durumunda gereken sürecin takip edildiğini belirtti. Biden’ın idrar sorunları bildirmesinin ardından biyopsi yapılmasının, kanserin zaten yayılmış olduğunu gösterdiğini vurguladı. Siegel, hastaların kanserin ilk evrelerinde belirti göstermediğine işaret ederek, “Beyaz Saray’da mümkün olan en iyi bakımı almış olmalı. Ancak durumun bu kadar ilerlemiş olması karşısında şaşırdım” dedi. Ayrıca, Biden’ın 82 yaşında olmasının bir risk faktörü olduğunu düşündüğünü de ekledi.