Bige Projesi Kızları STEM Alanında Güçlendiriyor

HALKBANK YENİ BİR PROJEYLE TOPLUMSAL KALKINMAYA DESTEK VERİYOR

Halkbank, toplumsal kalkınma odaklı projelerine bir yenisini daha ekliyor. Habitat Derneği ile yürütülen Bilim Kızlarla Gelecek (BİGE) projesi, lise ve üniversite çağındaki kız öğrencileri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmayı hedefleyen bu girişim, genç kızları teknoloji ve inovasyon dünyasına entegre etmek için kapsamlı bir strateji sunuyor.

GENÇ KIZLAR STEM İLE BULUŞUYOR

BİGE projesi, kız öğrencilerin STEM disiplinlerine olan ilgisini arttırmayı ve girişimcilik ekosistemine katılımlarını teşvik etmeyi hedefliyor. Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek İlham Buluşmaları, Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul ve Samsun’da 15-18 yaş aralığındaki lise öğrencilerine ulaşacak. Bu etkinlikler, genç kızların teknoloji ve girişimcilik konusundaki farkındalığını artırarak onları destekleyecek.

HACKATHON İLE FİKİRLER YARIŞACAK

Projenin en ilgi çekici bölümlerinden biri olan Hackathon, 15-24 yaş arasındaki lise ve üniversite öğrencisi kızları bir araya getirecek. Yapay zeka, finansal teknolojiler, iklim krizi ve oyun geliştirme gibi alanlarda yenilikçi çözümler bulmaya çalışacak gençler, 48 saat sürecek bu teknoloji maratonunda yeteneklerini sergileyecek. Yapılan başvurular arasından seçilen 20 takım, projelerini geliştirmek için çaba harcarken, jüri tarafından seçilecek ilk 10 takım Hızlandırıcı Programa katılma fırsatı bulacak. Bu süreçte, takımlar uzman mentörlerden destek alarak iş modellerini, pazarlama stratejilerini ve finansal planlarını oluşturacak.

EĞİTİM YOLU İLE GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ

Hackathon öncesinde, katılımcılara tasarım odaklı düşünme, yalın kanvas ve iş modeli geliştirme gibi konularda hem online hem de yüz yüze eğitimler verilecek. Ayrıca, finans, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında uzmanlarla bire bir görüşme imkanı bulan takımlar, projelerini profesyonel bir seviyeye taşıma şansı elde edecek.

BÜYÜK FİNAL: DEMO DAY

BİGE projesinin kapanış etkinliği olan Demo Day, İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank Kuleleri’nde düzenlenecek. Hızlandırıcı Program’dan çıkan 10 takım, projelerini teknoloji ve girişimcilik dünyasının önde gelen isimlerine sunacak. Jüri değerlendirmesi sonrasında seçilecek üç takım, projelerini hayata geçirmelerine yönelik maddi ödüller kazanacak. Ödül sahibi girişimler, ayrıca Generation Unlimited ve Entrepreneurship World Cup gibi uluslararası yarışmalara başvuru yapma hakkı elde edecek.

KADINLARIN TEKNOLOJİDEKİ ROLÜ GÜÇLENİYOR

Halkbank ve Habitat Derneği’nin iş birliğiyle başlatılan BİGE projesi, Türkiye genelindeki kız öğrencileri teknoloji ile buluşturarak kadınların STEM alanlarındaki varlıklarını artırmayı hedefliyor. Bu girişim, geleceğin kadın teknoloji liderlerini yetiştirmek yolunda kayda değer bir adım olarak öne çıkıyor.