Bilal Erdoğan’dan Erdoğan’ın Su Olayına Açıklama

Bilal Erdoğan, yakın zamanda Katar merkezli dijital yayın platformu Atheer için hazırlanan “Zû Şan” (Önemli Kişiler) programında konuk oldu. Henüz tamamlanmayan röportajdan çeşitli kesitler paylaşıldı. Son paylaşılan bölümde, Bilal Erdoğan’a 2023 genel seçimleri öncesinde yaşanan ‘su’ olayı hakkında sorular yöneltildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 2023 tarihinde seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği Hatay ziyareti sırasında, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir parkta otururken koruması tarafından kendisine su uzatılmış, Erdoğan bu öneriyi geri çevirmişti. Bilal Erdoğan, duruma müdahale ederek aynı suyu uzattığında, Cumhurbaşkanı bu kez içmişti. Bu an görüntüleri, hem geleneksel hem de sosyal medya platformlarında yoğun bir şekilde tartışılmıştı. Katar medyasından Atheer, iki buçuk yıl sonra Bilal Erdoğan’a bu olayın arka planını sordu.

AİLEM BABAMIN YANINDA OLMAMI İSTEDİ

Bilal Erdoğan, bu durumu ilk kez anlattı. “Tabii bir evlat ile anne-baba ilişkisinin yakın olması beklenir. Güven olması da elbette beklenir. O seçim kampanyasında ben Cumhurbaşkanımızla 2 ay kadar vakit geçirmiştim. O seçimde Cumhurbaşkanımızın yanında olmam icap ediyordu. Ailemizin de böyle bir beklentisi vardı. Benim için hem bir görev hem de bir zevkti. Bir baba gözünün güvendiği biri aradığını düşünürsek, değerli olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİĞİNE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR

Bilal Erdoğan, güvenlik ve sağlıkla ilgili dikkate almaları gereken durumları vurguladı. “Gerçekten dikkat ettiğimiz şeyler var, bazı şeyler güvenlikle ilgili, bazı şeyler sağlıkla ilgili. Orada da işte Cumhurbaşkanımız şekerine dikkat etmesi gerekiyor, canı çeken bir şeye dikkat etmesi gerekiyor. Başka insanlar Cumhurbaşkanımıza ‘Hayır’ diyemiyor, tatlı canı çektiğinde vermesi konusunda. Ben oğlu olarak o riski göze alabiliyorum. ‘Şimdi bunu istemeseniz daha iyi olur, onun yerine bunu versek daha uygun olur’ diyebiliyorum.” şeklinde konuştu.

KABUL EDİLEBİLİR BİR RİSK DEĞİL

Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı’na ikramda bulunulduğunda insanların bu durumu sorgusuz kabul etmesini zorlaştırdığını belirtti. “Bir yandan da Cumhurbaşkanımıza bir şey ikram edildiği zaman, insanlar evlerinden bir şeyler yedirmek istiyor, Cumhurbaşkanımız da sorgusuz sualsiz kabul etmek istiyor, tadına bakmak istiyor. Bu düzeyde bir insan için kolay kabul edilebilir risk değil. Her durumda dikkatli olunması gerekiyor.” vurgusunu yaptı. Son olarak, Cumhurbaşkanı’nın sağlığı ve güvenliğine özen gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın daha uzun yıllar siyaset yapabilmesi için, Türkiye’ye hizmet edebilmesi için bir yandan sağlığına bir yandan da emniyetine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu konuda da biz aile olarak hassas ve dikkatli davranıyoruz.” dedi.