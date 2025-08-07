Bilecik’te Cinayetle Sonuçlanan Tartışma

Gündem

Olayın Başlangıcı

Bilecik’in Ertuğrulgazi Mahallesi’nde, Atatürk Ormanı’nda, H.B. ile Cengiz U. arasında alkol tüketirken bir tartışma başladı. Tartışma, sebebi belirsiz olsa da, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüşüyor.

Silahın Kullanılması

Tartışmanın alevlenmesiyle H.B., yanındaki tüfekle Cengiz U.’ya ateş ediyor. Silah seslerini duyan çevredekiler, derhal durumu yetkililere bildiriyor.

Olayın Sonuçları

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, Cengiz U.’nun yaşamını yitirdiğini tespit ediyor. Cengiz U.’nun cenazesi, detaylı bir inceleme için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılıyor. H.B. ise, polis tarafından gözaltına alınıyor.

