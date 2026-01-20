Bilecik’te Dolandırıcılık Operasyonu: Beş Şüpheli Yakalandı

BİLECİK’TE DOLANDIRICILAR POLİS KILIĞINDA SAHİBİ OLDU

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 72 yaşındaki bir kadını hedef alan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıttı. Kadının adının bir cinayetle ilişkilendirildiğini öne süren şüpheliler, evdeki değerli eşyaların ve paraların kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu durum karşısında paniğe kapılan kadın, eve gelen şüphelilere ziynet eşyalarıyla birlikte yaklaşık olarak 5 bin lira teslim etti.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYAN KADINDAN ŞİKAYET

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden kadın, durumu jandarmaya bildirerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi, yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Belirlenen zanlılar D.S, K.Y, Y.T.Y, S.K. ve E.Y.Y. olarak belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Bilecik, İstanbul ve Balıkesir’de aynı anda düzenlenen operasyon sonucunda şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan dolandırıcılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.