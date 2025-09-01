Gündem

Bilecik’te Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Küçüksusuz köyünde, 27 Ağustos 2025 tarihinde nitelikli dolandırıcılık olayı oldu. Bu olayda, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, E.Ü. isimli vatandaşın evine girerek 5 adet altın bilezik, 2 adet altın küpe ve 400 euro nakit para alıyor.

GÖZ ATMA VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Olayın ardından, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT, istihbarat ve asayiş ekipleri çok kapsamlı bir araştırma başlatıyor. Ekiplerin yürüttüğü ayrıntılı incelemeler sonucunda, olaya karışan şüpheliler ve kullanılan araç bilgileri tespit ediliyor.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Başlatılan takip ve operasyon neticesinde, şüpheli M.Ş.S., Manisa’nın Akhisar ilçesinde JASAT unsurları tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele konusundaki etkin çalışmaların kararlılıkla süreceğini duyuruyor.

