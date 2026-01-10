Bilecik’te Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Giriş Çıkışları Yasaklandı

BİLECİK’TE ŞAP HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ

Pazaryeri ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan acil bir açıklamada, ilçeye bağlı Yeni Mahalle’de şap hastalığı tespit edildiği duyuruldu.

BÖLGELERDE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAKLANDI

Salgının önüne geçebilmek amacıyla ilçe genelinde kapsamlı karantina ve yasaklama önlemleri alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, Ahmetler, Demirköy, Karaköy, Fırınlar, Arapdede, Dereköy, Kınık, Bulduk, Gümüşdere, Günyurdu, Dülgeroğlu ve Esemen köyleri ile birlikte toplamda 6 mahalle yasaklı bölge ilan edildi. Bu alanlarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışlarının, ikinci bir bildirime kadar yasaklandığı belirtildi.

“HAYVAN SAĞLIĞI VE BÖLGE EKONOMİSİ İÇİN TEDBİRLER ÖNEMLİ”

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, alınan tedbirlerin hayvan sağlığını korumak ve bölge ekonomisinde olabilecek zararları en aza indirmek açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Yasaklara uymayan bireyler hakkında idari ve cezai işlemler uygulanacağı uyarısında bulunuldu. Özellikle hayvan alım-satımı yapan üretici ve tüccarların bu kurallara titizlikle uymaları gerektiği dile getirildi. Üreticilerin panik yapmadan, ancak dikkatli olmaları gerektiği; şüpheli durumları gecikmeksizin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerektiği çağrısı yapıldı. Karantina süresi boyunca denetimlerin artırılacağı ifade edilirken, kamuoyunun gelişmelerle ilgili bilgilendirilmeye devam edeceği bildirildi.