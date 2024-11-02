Bilinçsiz İlaç Kullanımının Tehlikeleri Artıyor

DİKKATİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Bilinçsiz ilaç kullanımı ciddi riskler oluşturabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytan Gulmammadova, “Bilinçsiz ilaç kullanımı, genellikle şikayeti olan hastaların internetten yaptıkları araştırmalara veya çevrelerinden duyduklarına dayanarak, hekimine danışmadan ve ilgili uzman tarafından değerlendirilmeden ilaç kullanmalarıyla ortaya çıkar. Özellikle son yıllarda ağrı kesiciler, antibiyotikler, vitamin ve takviyeler, zayıflama ilaçları, antidepresanlar, tansiyon düşürücüler, diyabet ilaçları gibi ilaçların bilinçsiz ve yoğun bir şekilde kullanılması ciddi riskler taşımaktadır” dedi. Uzm. Dr. Gulmammadova, bilinçsiz ilaç kullanımının bireylere olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekiyor.

FARKLI HASTALIKLARA SEBEP OLABİLİR

Bilinçsiz ilaç kullanımı farklı hastalıklara yol açabiliyor. Dr. Gulmammadova, “Doktor kontrolü olmadan kullanılan ilaçlar; ilacın türüne bağlı olarak -böbrek yetmezliği, karaciğer hasarı, akut pankreatit, vitamin intoksikasyonu, kan basıncı disregulasyonu, kan şeker disregulasyonu gibi hayati risk teşkil eden durumlar ortaya çıkarabilmektedir” ifadelerini kullanıyor. Bilinçsiz ilaç kullanımı hakkında yaptığı açıklamalarda, reçete etmeden önce hastaların şikayetleri, klinik durumu ve fizik muayene bulgularının dikkatlice değerlendirildiğini belirtiyor.

KONTROLSÜZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Antibiyotik kullanımındaki kontrolsüz artışa dikkat çeken Dr. Gulmammadova, “Antibiyotik kullanımında öncelikle dikkat edilmesi gereken şey hastada antibiyotik kullanma endikasyonunun olup olmadığıdır. Yani, hastada bakteriyel bir enfeksiyonun olup olmadığı belirlenmelidir.” şeklinde uyarıyor. Eğer antibiyotik kullanımı gerekli görülürse, enfeksiyonun bulunduğu alan ve hastalığın seyri göz önüne alınarak uygun antibiyotik seçimi yapıldığını vurguluyor.

ANTİBİYOTİKLERİN RİSKLERİ

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı, daha dirençli enfeksiyonlara yol açabiliyor. Uzm. Dr. Gulmammadova, “Eğer antibiyotik yanıtı yeterli şekilde alınmazsa, şikayetlerde ve laboratuvar bulgularda gerileme olmazsa antibiyotik değişimi gerekebilir.” şeklinde bilgi veriyor. Ayrıca, gereksiz antibiyotik kullanımı ya da hekimin önerdiği antibiyotiğin belirtilen doz ve sürelerde kullanılmaması sonucu ciddi antibiyotik direncine sebep olabiliyor.

İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzm. Dr. Gulmammadova, “Sadece antibiyotiklerde değil, bazı ilaçların tedavi tamamlanmadan ani kesilmesinin, tedavinin doktora danışılmadan yarım bırakılmasının da hayati risk taşıyan durumlara neden olabileceğini” belirtiyor. Yanlış ilaç kullanımı, hastalık sürecini uzatabilir ve hayati risk oluşturabilir.

DOĞRU TEDAVİ İLE SAĞLIK KORUNMALI

Kış mevsiminde artan hastalıklarla birlikte rastgele ilaç kullanımı riskini de artırdığına dikkat çeken Uzm. Dr. Gulmammadova, “Hastaların, ilaç kullanmadan önce mutlaka hekimlerine danışmaları gerektiğini” söylerken, sağlıklı kalmanın doğru tedavi ve bilinçli ilaç kullanımı ile mümkün olduğunu vurguluyor.