Bilirkişi Raporu Güllü İfadesini Yalanladı

Sultan Nur Ulu, ünlü sanatçının pencereden itilerek düştüğünü belirtmişti. Ulu’nun bu beyanı ise bilirkişi raporuyla çelişiyor.

BİLİRKİŞİ RAPORU İLE ÇELİŞİYOR

Olayla ilgili olarak yapılan bilirkişi incelemesinde, ünlü sanatçının pencere önünde ayakta ve yüzü içeri dönük bir pozisyonda olduğu, pencereyle temas ederek düştüğü kaydedildi. Düşüş biçiminin Ulu’nun ifadesiyle örtüşmediği sonucuna varıldığı raporda, “Gül Tut’un olayın meydana geldiği oda penceresinden yüzü dışa bakacak şekilde düşmesi durumunda, pencere pervazına temas ederek bedeninin ön yüzünde yaraların oluşabileceği” ifadesine yer verildi.

DÜŞÜŞ POZİSYONU BELİRSİZLİKLER İÇERİYOR

Bilirkişi raporunda, pencereyle düşme zemin arasında çarpma noktasının olmadığı; olay yeri fotoğraflarında karşı binanın dış cephesinde sürtünme izine rastlanmadığı da vurgulandı. Dolayısıyla, pencereden dışa bakarak düşmesi halinde sol gluteal bölgede ve sol bacak arkasında görünür olan yaraların, pencere pervazına sürtünme izleriyle uyumlu bir şekilde açıklanamayacağı ifade edildi.