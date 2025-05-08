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Bill Gates, Servetini Bağışlayacak!

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YILI GECİRDİĞİNE GÖRE KENDİNİ FEDA EDİYOR

Bill Gates, önümüzdeki yirmi yıl zarfında neredeyse tüm kişisel servetini hayır kurumlarına bağışlayacağını ve dünyanın en yoksul kesimlerine yaklaşık 200 milyar dolarlık yardımın Vakfı aracılığıyla ulaşacağını açıkladı. Yıllardır dünyanın en zenginleri listesinin başında yer alan Gates, yoksullara yapılan yardımların azaltılmasında etkili olduğunu düşündüğü Elon Musk’a eleştiriler yöneltti. Gates, “Dünyanın en zengin adamının, en yoksul çocukları öldürmesinin görüntüsü hiç hoş değil” dedi.

PLANLARINI HIZLANDIRDIĞINI AÇIKLIYOR

Gates, servetini elden çıkarma planını hızlandırdığını ve 2045’in sonunda Gates Vakfı’nı tamamen kapatacağını belirtti. Microsoft’un kurucusu, “Ben öldüğümde insanlar hakkımda birçok şey söyleyecek ama ‘zengin öldü’ cümlesi bunlardan biri olmayacak” ifadesini kullandı. Gates, “kaynakları elinde tutmak yerine insanların hayatına dokunmak istediğini” vurguladı.

ZENGİNLERE ÇAĞRI YAPIYOR

Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın 25. yıl dönümünde yapılan kutlamalar, Gates’in 108 milyar dolarlık servetini bağışlayacağını duyurmasıyla dikkat çekti. Şu ana kadar 100 milyar dolar dağıtan vakıf, Gavi ve AIDS ile Savaş Küresel Fonu gibi projelere destek sağlıyor. Gates, “Ortaokul arkadaşım ile bir yazılım şirketi kurduğum günden bu yana çok yol kat ettim” dedi. Dünyadaki en popüler işletim sistemi olan Windows’un kurucusu Gates, büyük bir parayı bağışlarken diğer zenginlerden de benzer bir tutum sergilemelerini istedi. Gates, “Eğer bağışlarını daha hızlı ve büyük ölçekte yaparlarsa, dünyanın en yoksul insanları için ilerleme kaydedilebilir” şeklinde konuştu.

HEDEFLERİNİ HAZIRLIYOR

Gates, vakfın yıllık bütçesinin 2026’da 9 milyar dolara ulaşacağını ve 2045’e dek toplamda 200 milyar dolar harcamayı planladığını duyurdu. Ancak bu miktarın piyasaların ve enflasyonun durumuna göre değişiklik gösterebileceği belirtildi. Bazı hükümetlerin desteklerini azalttığına işaret eden Gates, Afrika’daki bazı devletlerin bu açığı kapatmak için kendi bütçelerinden kaynak ayırdığını ifade etti. Yine de çocuk felci gibi hastalıklara karşı mücadelede, ABD desteği olmadan başarılı olunamayacağını vurguladı. Gates, son dönemde Trump ile küresel sağlık yatırımları hakkında birkaç kez görüştüğünü de paylaştı.

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