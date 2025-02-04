BİM Aktüel Ürün Kataloğu Yayında

HAFTALIK İNDİRİMLER BİM’DE

BİM marketler zinciri, haftanın belirli günlerine özel oluşturduğu indirimli aktüel kataloglarını müşterilerine sunmaya devam ediyor. 4 Şubat 2025 Salı, 5 Şubat 2025 Çarşamba ve 7 Şubat 2025 Cuma günlerine özel aktüel indirimler, tüketicilerin dikkatini çekiyor. Bu günlerde geçerli olacak ürün listesiyle birlikte, BİM market raflarında yer alacak indirimli ürünleri aşağıda bulabilirsiniz.

4 ŞUBAT 2025 İNDİRİMİ

4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren BİM marketlerinde indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler şu şekilde sıralanıyor: Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 319 TL, Orkid Günlük Hijyenik Ped 52’li 79,50 TL, Hijyenik Ped Ekstra Cesaret Paketi 48’li 175 TL, Lipz Lip Balm 45 TL, Angie El Kremi 50 ml 39,50 TL, Sedefli Göz Toka 119 TL ve Bambu Çubuklu Oda Kokusu 109 TL. Ayrıca, Makyaj Süngeri Seti 75 TL fiyatıyla raflarda yer alacak.

5 ŞUBAT 2025 TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

5 Şubat 2025 Çarşamba günü, teknoloji ürünleriyle dikkat çekecek BİM aktüel kataloğunda şunlar yer alıyor: Tulpar T6 V3.2.5 Oyun Bilgisayarı 64.295 TL, Abra A7 V15.3.3 Oyun Bilgisayarı 36.295 TL, 4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 Bms 11.390 TL, 4 Programlı Bulaşık Makinesi Key 4014 Bm 9.290 TL, 8 Kg Çamaşır Makinesi Key 8002 Cm 10.990 TL, Nofrost Buzdolabı Key 490 Nfs 20.990 TL ve Nofrost Buzdolabı Key 430 Nfe 16.990 TL.

7 ŞUBAT 2025 ISITICI ÜRÜNLERİ

7 Şubat 2025 Cuma günü itibariyle BİM’de satışa sunulacak ısıtıcı ürünlerin listesi şu şekilde: Kumtel Fanlı Isıtıcı 549 TL, Dikey Isıtıcı 1.590 TL, Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL ve Mini Quartz Isıtıcı 349 TL. Bu ürünlerle birlikte soğuk kış günlerinde sıcaklıktan ödün vermeden geçirmeniz mümkün olacak.

BİM’in bu haftaki aktüel ürünleri, tüketicilerin bütçesini düşünüyor ve ihtiyaç duyduğu pek çok üründe indirim fırsatları sunuyor.