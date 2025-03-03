Bim’den 1,3 Milyar Cezaya İtiraz

BİM’DEN REKOR CEZA İTİRAZI

BİM, toplamda 1,3 milyar lira olan rekor ceza için itiraz sürecini resmi olarak başlattı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, cezanın geri alınması talebiyle Rekabet Kurumu Başkanlığı’na itiraz dilekçesi ile başvuru yaptığını duyurdu.

TARİHİ CEZANIN ARKASINDAKİ NEDEN

Rekabet Kurumu, BİM hakkında yürütülen inceleme sırasında, yönetici pozisyondaki bir çalışanın iş cihazından veri sildiğinin belirlenmesi sonucunda şirkete 1,3 milyar lira seviyesinde para cezası uygulamıştı. Kurum, “Yerinde İncelemeyi Engellemenin Sonuçları Ağır Olabilir” başlığıyla duyurduğu açıklamada, “yerinde inceleme başlamadan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin” gerçekleştirildiğini ifade etti. Böylece, incelemenin engellendiğine ve zora sokulduğuna hükmedildi.

BİM: CEZA HAKSIZ

BİM, cezanın haksız olduğuna dair ilk açıklamasında, ceza gerektirecek bir eylem olmadığı yönünde görüş bildirdi. Şirket, kişisel telefonunda bulunan mesajlaşma uygulamasındaki yazışmaları silen çalışanın, şirket kararlarını etkileyecek bir pozisyonda bulunmadığını ve silinen yazışmaların geri getirildiğini savundu.