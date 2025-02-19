BİM’e Rekabet Kurumundan Büyük Ceza

İDARİ PARA CEZASI AÇIKLAMASI

Rekabet Kurumu, BİM’e 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası verdi. Kurumdan yapılan açıklamada, yerinde inceleme yetkisinin, kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesinde önemli bir araç olduğu vurgulandı. Bu yetkinin etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, rekabetin sağlanması açısından son derece kritik olduğu ifade edildi.

YERİNDE İNCELEME ÖNEMİ

Açıklamada, yerinde incelemenin engellenmesi veya güçleştirilmesi durumunda ilgili şirkete, cirosunun binde beşi oranında idari para cezası uygulanacağına dikkat çekildi. “Yerinde incelemeler Rekabet Kurumu tarafından en son teknolojiye sahip cihazlarla titizlikle gerçekleştirilmektedir. İnceleme sadece işle ilgili unsurları kapsamakta olup, kişisel veya özel verilere hiçbir surette dokunulmamakta, bu veriler inceleme kapsamı dışında tutulmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

CİHAZLARDAN VERİ SİLME RİSKİ

Açıklamada, yerinde inceleme süresi boyunca teşebbüs çalışanlarının herhangi bir cihazdan veri silmemeleri gerektiği belirtildi. Aksi durumun, Kurum personeli tarafından yüksek teknolojiyle tespit edilebileceği vurgulandı. “Nitekim 14 Ocak’ta BİM’in genel merkezinde yapılan yerinde incelemede, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği Kurum uzmanlarınca tespit edilmiş ve Kurulun 6 Şubat’ta almış olduğu kararla yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİM’e yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”

CEZANIN NEDENİ

BİM’e uygulanan bu büyük ceza, yerinde inceleme yetkisinin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Rekabet Kurumunun yerinde inceleme yetkisi, Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan araçların başında geliyor. Bu yetkinin etkinliği, şirketlerin rekabetçi ortamda şeffaflık içinde faaliyet göstermesi için gereken bir konu.