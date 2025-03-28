BİM Yeni Aktüel Ürünler Yayınladı

ÜRÜNLERİN TANITIMI
BİM Market, 1 Nisan 2025 Salı günü gerçekleştireceği aktüel indirim kampanyasıyla dikkat çekiyor. İlgili tarihte raflarda yer alacak olan ürünler arasında pirinç, bulgur gibi gıda maddeleri bulunuyor. Ayrıca, 4 Nisan Cuma günü çift kişilik nevresim seti, elektrikli bisiklet, Heifer şarjlı kablosuz süpürge, Arzum mutfak robotu ve dikey buharlı ütü gibi birçok farklı ürün de satışa sunulacak.
GIDA ÜRÜNLERİ FİYATLARI
1 Nisan tarihli BİM aktüel kataloğundaki gıda ürünleri fiyatlandırması şu şekilde olacak:
– Sinangil Tam Buğday Un 1 kg: 29,50 TL
– Vakıf Destek Süzme Çiçek Balı 1000 g: 189 TL
– Tada Mısır Konservesi 400 g: 15 TL
– Tukaş Biber & Domates Karışık Salça 1650 g: 89,50 TL
– Vita Bitkisel Susuz Yağ 1 L: 104,50 TL
– Saban Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg: 102,50 TL
– Efsane Baldo Pirinç 5000 g: 330 TL
– Saban Nohut 2,5 kg: 125 TL
– Zeytino Siyah Zeytin 351-410 Adet/Kg 1000 g: 119 TL
– Tukaş Kalamata Usülü Kırma Yeşil Zeytin 1000 g: 129 TL
– Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 g: 49,50 TL
– Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 16’lı: 99 TL
– Familia Plus Natural Kağıt Havlu 3 Katlı 6’lı: 69 TL
– Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket: 315 TL
– Family Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili: 29,50 TL
– Orkid Hijyenik Ped Gece: 99 TL
– Orkid Hijyenik Ped Normal: 99 TL
PET ÜRÜNLERİ TARİHİ
4 Nisan Cuma günü BİM Market’te satışa sunulacak pet ürünleri de şu şekilde sıralanıyor:
– Kedi Taşıma Çantası: 749 TL
– Kedi Tırmalama Direği: 199 TL
– Ahşap Demonte Kedi Evi: 259 TL
– Kedi Tırnak Makası: 49 TL
– Kedi Kumu Küreği: 15 TL
– Pet Tüy Temizleme Fırçası: 219 TL
– İpli Köpek Diş Fırçalama Oyuncağı: 189 TL
– Lazerli Kedi Oyuncağı: 229 TL
– Pet Su Sebili: 699 TL
Bu ürünler, BİM’in uygun fiyat politikası ile birlikte müşteri beğenisine sunulacak.