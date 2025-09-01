BİN 250 İnternet Sitesi Erişime Kapatıldı

OPERASYONDA SİBER DOLANDIRICILIĞA DARBE

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir soruşturma çerçevesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda, siber dolandırıcılık şebekesinin lideri konumundaki Ö.Ş. yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin arasından elebaşı olan Ö.Ş., mahkemeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

DOLANDIRICILIK YAPISI AÇIĞA ÇIKTI

Soruşturma sırasında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, yurttaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık yapılandırmasının açığa çıkarıldığı belirlendi. Teknik incelemeler, şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğünü kanıtladı.

Ayrıca, özel olarak geliştirilen yazılımlar ile e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanların yüklendiği ve bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve fatura gibi belgeler sunularak güven oluşturulduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bu sahte ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresi, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi hareketlerinin de kayıt altına alındığı belirlendi.

Soruşturmada, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da aktif olarak yer aldı. USOM’un sağladığı teknik destek ile dolandırıcılık şebekesinin kullandığı altyapı tespit edildi. MASAK tarafından gerçekleştirilen analizlerle ise örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği değerlendirmeye alındı.

Elde edilen bulgular ışığında, dolandırıcılık amacıyla kullanılan yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı. Gözaltına alınan örgüt üyelerinden elebaşı konumundaki Ö.Ş. yine mahkeme tarafından tutuklandı.

ULUSAL GÜVENLİK AÇISINDAN CİDDİ TEHDİT

Yapılan incelemeler, bu yapılanmanın yalnızca bireysel mağduriyetlere neden olmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik düzeni hedef alarak vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden bir boyuta ulaştığını gösterdi. Bu durum, ulusal güvenlik açısından da önem taşıyor.