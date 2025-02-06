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Binbaşı Yetişen Kızının Doğum Gününde Defnedildi

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ŞEHİT BİNBAŞI YETİŞEN’İN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün terör örgütü üyeleriyle yaşanan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen, şehit oldu. Evlilik yıl dönümünde hayatını kaybeden Binbaşı Yetişen’in cenazesi, Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’ndaki törenin ardından memleketi Aydın’a ulaştı.

BABA EVİNDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Binbaşı Yetişen, ilk olarak Efeleler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’ndeki baba evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları içinde bir ortam oluştu. Şehidin annesi Ayşe Yetişen ve eşi Esin Yetişen, askerlerin yardımıyla ayakta kalabildi. Bu esnada, askeri kıyafet giymiş bir akraba şehidin çerçeveli fotoğrafını taşımakta bulundu.

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