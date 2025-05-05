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Bingöl’de Narkotik Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

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NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için başlattığı çalışmalara devam ettiğini bildirdi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli yakalandı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda, 1 kilo 993,49 gram sentetik uyuşturucu, 37,72 gram esrar ve 0,20 gram kokain bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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