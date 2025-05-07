Bingöl’de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Trafik Kazası ve Yaralılar

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Kanitaht Mahallesi çevre yolunda akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Plakaları henüz belirlenemeyen bir pikap ile otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucunda N.B., A.G., R.P., M.A., S.T., M.T. ve Ş.T. isimli 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildikten sonra, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan iki kişi ise buradan Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri, çarpışmanın şiddetini ve olayın anlarını gözler önüne seriyor. Görüntüler, yetkililerce başlatılan geniş çaplı soruşturmanın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Olayla ilgili incelemeler halen devam ediyor.