Bingöl’de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

NARKOTİK SUÇLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

OPERASYON SONUCU AŞAĞIDAKİLER ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen aramalarda, 1 kilo 993,49 gram sentetik uyuşturucu, 37,72 gram esrar ve 0,20 gram kokain ele geçirildi. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.