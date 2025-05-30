Bingöl Sarsılıyor! Naci Görür: “Yedi Su Fay!”

SON GÜNLERDEKİ DEPREMLER BİNGÖL’Ü SARSIYOR

Bingöl, son günlerde ardı ardına gelen depremlerle sarsılmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne göre, 29 Mayıs 2025 akşamı saat 20:14’te Kiğı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, 26 Mayıs’ta aynı bölgede yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölge halkında yeniden bir tedirginlik yarattı.

YEDİ SU FAY ZONUNDA STRES ARTISINA DİKKAT

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Bingöl’deki depremlerin Yedi Su Fay Zonu içerisinde gerçekleştiğini vurguladı. Görür, “Dallıca-Kiğı/Bingöl’de 4,3 deprem oldu. Geçen gün de aynı bölgede 4,0 büyüklükte deprem vardı. Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir. Geçmiş olsun,” dedi.

ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNDU

Görür, daha önce de Yedi Su Fay Zonu’nun 250 yıllık periyodunu doldurduğunu ve her an büyük bir deprem riski taşıdığını ifade etmişti. Şubat 2025’te Yedisu’da yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, “Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı (DAF) tarafında yüklenen bir bölge” diyerek bölgedeki tehlikeye dikkat çekmişti.