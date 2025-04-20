BİNLERCE KİŞİ YENİ YORKE GÖSTERİ YAPTI

ABD’DE PROTESTO GÖSTERİLERİ

ABD’de, Başkan Donald Trump ve yönetiminin uygulamaları nedeniyle ciddi bir tepki yükseliyor. Onların göçmen politikaları, federal çalışanların işten çıkarılması ve öğrencilere yönelik baskılar, pek çok kişi tarafından eleştiriliyor. Bu tepkilerin bir parçası olarak, binlerce insan New York şehrinde bir araya geldi.

PROTESTOCULARIN SLOGANLARI

Bryant Park’tan başlayan protesto görüntüleri, Central Park Columbus Meydanı’nda sona erdi. Katılımcılar, “Trump Kral Değil”, “Elon Musk İstifa”, “Özgür Filistin” gibi sloganlar atarak taleplerini dile getirdi. Ayrıca, gözaltına alınan Mahmoud Khalil ve Rümeysa Öztürk için özgürlük çağrıları yapıldı. “Rümeysa’ya Özgürlük”, “Mahmoud Khalil’e Özgürlük” yazılı pankartlar taşıyan gruplar, öğrenci arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.