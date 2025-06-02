“BioNTech’ten 11 Milyar Dolar Anlaşma”

YENİ HEDEF KANSER AŞISI

Koronavirüs salgını ile mücadelede ilk aşıyı oluşturup onay alan BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yeni hedefleri, kanserle mücadele olabiliyor ve bu alanda kanser aşısı geliştirmeyi amaçlıyorlar.

YENİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Bristol Myers Squibb (BMS), BioNTech’in araştırma aşamasındaki kanser ilacının ortak geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için 11,1 milyar dolara kadar ödeme öngören bir işbirliği anlaşması imzaladı. Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin kurucu ortakları olduğu BioNTech ile BMS tarafından yapılan ortak açıklamada, Alman şirketin, ABD’li şirket ile araştırma aşamasındaki kanser ilacı BNT327’yi geliştirmek amacıyla bu anlaşmaya vardığı ifade edildi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Bu anlaşmaya göre, BMS işbirliği için BioNTech’e toplamda 11,1 milyar dolara kadar ödeme yapacak. BioNTech, anlaşmanın başlangıcında 1,5 milyar dolar ön ödeme alacak.

PİYASA HEDİFİ 2026

Kovid-19 salgını sonrasında kanser ilacı geliştirmeye yönelen BioNTech, ilk kanser ilacını 2026’da piyasaya sürmeyi hedefliyor.

HİSSELERDE ARTIRMA

Haberin duyurulmasının ardından BioNTech’in hisseleri, erken işlemlerde yaklaşık yüzde 20 artarak 114,75 dolara yükseldi. BioNTech, mRNA teknolojisiyle Kovid-19 aşısını geliştirerek, ABD’li Pfizer ile işbirliği yapmış ve bu aşıdan 2021 yılında yaklaşık 19 milyar dolar gelir elde etmişti.