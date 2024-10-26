“Bir Cumhuriyet Şarkısı” Filmi Üzerine Sohbetler

GENÇLERİN SANATLA DEĞİŞİMİ

1930’lar Türkiye’sinde sanat ile bir şeyleri dönüştürme çabası içinde olan gençlerin öyküsünü ele alan ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ filmini izliyorum. Oyuncular rollerini o kadar etkileyici bir şekilde yapıyor ki, onların performanslarıyla birlikte duygulanıyor ve zaman zaman gülümsüyoruz. Hâlâ filmin etkisi altındayken, ertesi gün karşıma Salih Bademci ve Melis Sezen çıkıyor. Salih, arkadaşları tarafından genellikle enerjik bir kişi olarak tanımlanıyor. Gerçekten de girdiği ortamı ateşliyor. Esprili ve samimi bir yapısı var. Melis de onun kadar canlı. İkisinin enerjisi fotoğraf çekimine de olumlu şekilde yansıyor. Çekim sonrasında sohbete geçiyoruz.

MÜZİKLE OLAN BAĞIMIZ

Bu hafta sinemalarda gösterime giren ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ filminde besteci Ahmed Adnan Saygun ile eşi Mediha Hanım’ı canlandırıyorsunuz. Filmde müziğin önemi ve bu karakterlerin hayatındaki yeri büyük. Sizlerin müzikle olan ilişkisi nasıldır? Melis Sezen: “Müzik çok besleyici ve ruhun, yaşamın özlerinden biri. Bu filmden önce enstrüman çalan biri değildim. Ama Mediha karakteri için piyano çalmanın başlangıç seviyesini öğrendim.”