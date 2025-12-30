Bir Sigara Grubunda Yeni Yıl Zamları Açıklandı

bir-sigara-grubunda-yeni-yil-zamlari-aciklandi

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesapları üzerinden bir duyuru yaparak, bir sigara grubuna daha fiyat artışı gerçekleştiğini açıkladı.

BİR SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ

Dündar, birkaç gün önce birinci sigara grubuna 5 TL’lik bir zam yapıldığını hatırlatarak, şimdi de başka bir sigara grubuna ek olarak 5 TL’lik bir artışın geldiğini bildirdi.

5 OCAK’TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni zamla birlikte söz konusu grubun en düşük fiyatlı sigarasının bedeli 90 TL olurken, en yüksek fiyatlı sigaranın ise 95 TL’ye çıkmış durumda. Bu fiyat artışları, 5 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul ve Türkiye Genelinde Köprü Geçiş Ücretleri Artıyor

2026'dan itibaren köprü ve otoyollardaki geçiş ücretlerine zam yapıldı; Çanakkale ve Osmangazi köprülerinde otomobil ücreti 995 TL oldu.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Sonrası Okul Tatili Beklentisi

İstanbul'da 2025 yılının son gününde etkili olan kar yağışı, okulların tatil edilip edilmeyeceği tartışmalarını başlattı. Vali Davut Gül, eğitim-öğretimin etkilenmeyeceğini duyurdu.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

İstanbul'da devam eden yağışlar, kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

İstanbul'da süregelen yağışlar, kent merkezinin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü.
Gündem

Sacha Boey Krizinde Olayların Perde Arkası Açıklandı

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, teknik direktör Vincent Kompany ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iki aydır sahalardan uzak kalıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.