Bir Sigara Grubunda Yeni Yıl Zamları Açıklandı

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesapları üzerinden bir duyuru yaparak, bir sigara grubuna daha fiyat artışı gerçekleştiğini açıkladı.

BİR SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ

Dündar, birkaç gün önce birinci sigara grubuna 5 TL’lik bir zam yapıldığını hatırlatarak, şimdi de başka bir sigara grubuna ek olarak 5 TL’lik bir artışın geldiğini bildirdi.

5 OCAK’TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni zamla birlikte söz konusu grubun en düşük fiyatlı sigarasının bedeli 90 TL olurken, en yüksek fiyatlı sigaranın ise 95 TL’ye çıkmış durumda. Bu fiyat artışları, 5 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.