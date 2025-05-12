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Bir Sürücü Otomobilini Yaktı

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OTOMOBİL YANGINI BESNİ’DE YAŞANDI

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi’nde Mert D. isimli kişinin otomobilinin alevler içinde yanması olayı, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiye ve polise bildirildi.

İTFAYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almak için 1 saat süren yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Ancak yangın sonucunda otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

SÜRDÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yangın sırasında alkollü olduğu tespit edilen sürücü Mert D., otomobilinin alev almasının ardından, otomobilini kendisinin yaktığını itiraf etti. Bu itiraf üzerine Mert D. gözaltına alındı ve konu hakkında bir soruşturma başlatıldı.

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