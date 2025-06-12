Bir Zamanlar Efsane Olan Brescia; İflas Etti

İTALYA FUTBOLUNDA BİR DÖNEM KAPANDI

İtalya’nın köklü futbol kulüplerinden Brescia, 3 milyon euroluk borcunu ödeyemediğinden dolayı profesyonel liglerden ihraç edildi. Serie B’de yer alan takım, geçen sezon küme düşme hattının hemen üzerinde kalarak lige tutunmayı başarmıştı. Ancak mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen kulüp, dört puan silme cezası aldı ve Serie C’ye düştü. Ardından ödenmemiş maaşlar nedeniyle profesyonel statüsünü kaybetti.

SON İKİ AYDA ÖDEME YAPILMADI

İtalyan basınına göre, Brescia’nın son iki aylık maaş ödemeleri için 6 Haziran Cuma gününe kadar süresi vardı fakat bu süre içinde ödeme yapılmadı. 2017 yılından bu yana kulüp sahibi olan ve daha önce İngiliz kulübü Leeds United’ı da yöneten Massimo Cellino’nun yönetimindeki Brescia, mali krizi aşamayarak iflas etti.

DEV İSİMLER TARİHE GEÇTİ

114 yıllık bir geçmişe sahip olan kulüp, Gheorghe Hagi, Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni ve Mario Balotelli gibi efsanevi futbolcuları bünyesinde barındırdı. Ancak şimdi Brescia, profesyonel liglerde yer alamayacak. Kulübün geleceği ise belirsizlik içinde kalıyor.