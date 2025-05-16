Bir Zamanlar İstanbul’da Kriz Yaşanıyor

DUYGU DOLU ANLAR

Bir Zamanlar İstanbul dizisi, TRT 1 ekranlarında her hafta izleyicilere unutulmaz anlar sunmayı sürdürüyor. Ancak bu hafta, olayların gidişatında önemli bir değişiklik gözlemleniyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerde yer aldığı dizide, olaylar giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Ali ve Seher’in nişanlandığı bölümler, hayranlara mutluluk getirirken, şimdi durum tersine dönebilir.

AŞKTA ÇATIRDAK KAVGA

Dizinin son bölümünde ise Seher ve Ali arasındaki büyük aşk, kavga ile sonuçlanıyor. İzleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan sahne, ayrılık mesajlarıyla geceye damgasını vuruyor. Dizi severler için ilerleyen bölümlerde neler yaşayacağı merak konusu olurken, karakterlerin ilişkileri daha da derinleşiyor. Şimdi ise izleyicilerin beklediği, bu ilişkilerin nasıl devam edeceği.