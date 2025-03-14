Gündem

Bir Zamanlar İstanbul’dan Ayrılık Haberi Geldi

bir-zamanlar-istanbul-dan-ayrilik-haberi-geldi

DİZİ İZLEYİCİLERİNİ EKRAN BAŞINA TOPLUYOR

Bir Zamanlar İstanbul, TRT 1 ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor ve yeni bölümüyle milyonları ekran başına çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla birlikte etkileyici hikayesi de izleyicileri nefes kesen anlar yaşamaya davet ediyor. Dizide senaryo, yavaş yavaş netlik kazanmaya başlıyor, bu da izleyicilerin merakını arttırıyor.

AYRILIK HABERLERİ GÜNDEMİ SARSIYOR

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle karşılaşan Bir Zamanlar İstanbul dizisinde ayrılık haberleri de gündeme gelmeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde, Ali’nin devlet tarafından görevlendirilmesiyle birlikte tüm dengelerin değişmesi izleyicileri oldukça etkiliyor. Bu gelişmeler, dizinin hayranları arasında merak uyandırıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kaçak Keklik Avcılarına 402 Bin Lira Ceza

İğdır'da jandarma, kaçak av yapan 8 kişiye 15 kınalı keklik buldukları için toplamda 402 bin 825 lira ceza uyguladı.
Gündem

15 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.